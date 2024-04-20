Bandara Soetta Layanan 2,5 Juta Penumpang di Mudik Lebaran 2024, Terbanyak ke Bali

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten melayani 2,5 juta penumpang selama periode angkutan masa mudik Lebaran 2024.

Selama 16 hari masa mudik Lebaran 2024, Bandara Soetta mampu menembus trafik tertinggi harian dengan jumlah 187.750 pax dan pasca Lebaran pada tanggal 16 April dengan jumlah 186.744 pax.

Torehan ini membuat tren positif dengan jumlah peningkatan penumpang sebanyak 20 persen dan 21 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Seperti kita ketahui bahwa tanggal 18 April merupakan hari terakhir masa Angkutan Lebaran periode 2024 dan hari ini kita juga telah resmi menutup posko pantauan Angkutan Lebaran di Terminal 1B. Data yang kami peroleh menunjukkan kenaikan jumlah penumpang sebanyak 5 persen dibanding tahun 2023," kata Senior Manager of Branch Communication & Legal, M Holik Muardi, dikutip dari Antara, Sabtu (20/4/2024).

Bandara Soetta telah melayani permintaan penerbangan tambahan sebanyak 1117 penerbangan dengan rata harian sebanyak 53 penerbangan perhari-nya. Dengan begitu jumlah keseluruhan pesawat selama Angkutan Lebaran mencapai 16.978 penerbangan, hal ini membuat peningkatan pertumbuhan sebanyak 5% pada tahun 2024.

Adapun untuk destinasi domestik dan internasional selama Angkutan Lebaran itu di antaranya, Denpasar - Bali (215.112 Pax), Kualanamu - Medan (157.452 Pax) dan Juanda - Surabaya (122.979 Pax).

Sementara, Internasional seperti Singapura (146.652 Pax), Kuala Lumpur - Malaysia (117.933 Pax), Jeddah - Arab Saudi (42.583 Pax).