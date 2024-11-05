Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Batalkan Pembangunan Terminal 4 Bandara Soetta Rp14 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |05:53 WIB
Erick Thohir Batalkan Pembangunan Terminal 4 Bandara Soetta Rp14 Triliun
Menteri BUMN Erick Thohir Batalkan Proyek Terminal 4 Bandara Soetta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi dengan membatalkan proyek pembangunan terminal 4 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang. Di mana menggantinya dengan perbaikan pada terminal 1,2, dan 3.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir rencana penambahan terminal 4 membutuhkan dana yang sangat besar yakni sebesar Rp14 triliun. Ia pun bergerak cepat dengan melakukan kajian komprehensif terkait rencana tersebut, dan menemukan opsi yang jauh lebih efisien.

"Setelah kita melakukan review di kepemimpinan kami, ternyata terminal 4 tidak diperlukan, tetapi hanya memerlukan perbaikan pada terminal 1, 2 dan 3 dengan kebutuhan dana hanya sebesar Rp1 triliun, sehingga kita bisa melihat lonjakan kapasitas bandara yang angkanya hampir mencapai 80-100 juta penumpang, itu efisiensi yang luar biasa," kata Erick di Jakarta dikutip Antara, Selasa (5/11/2024).

Hal ini menjadi salah satu cerita sukses di Kementerian BUMN. Erick memastikan, BUMN harus mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta bijak dalam menggunakan anggaran, baik dari kas perusahaan maupun dari negara.

Menurut dia, ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan fasilitas di bandara merupakan bentuk dukungan konkret dalam peningkatan sektor pariwisata Indonesia. Selain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Erick juga akan memperbaiki Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sebagai salah satu pintu masuk turis dari mancanegara.

