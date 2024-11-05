Adu kekayaan Nicke Widyawati VS Simon Aloysius Dirut Baru Pertamina

, Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |00:06 WIB

JAKARTA - Adu kekayaan Nicke Widyawati vs Simon Aloysius Dirut baru Pertamina. Simon Aloysius Mantiri resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan direktur sebelumnya Nicke Widyawati. Pasalnya, masyarakat mulai membandingkan harta kekayaan keduanya.

Keputusan pergantian Nicke dituangkan dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina.

Dalam keputusan tersebut, pemegang saham menunjuk Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama.

Lantas berapa total kekayaan serta dari mana harta kekayaan keduanya?

Kekayaan Nicke Widyawati

Berdasarkan LHKPN, kekayaan Nicke Widyawati tercatat Rp28,3 miliar pada Agustus 2017 saat menjabat Direktur Pengadaan di PLN. Ketika menjadi Dirut Pertamina, kekayaannya meningkat menjadi Rp54,19 miliar pada Desember 2019 dan terus bertambah hingga Rp118.789.150.072 (Rp118,7 miliar) pada 31 Desember 2023, yang terdiri dari tanah, kendaraan, dan surat berharga.

Berikut harta kekayaan Nicke Widyawati yang kini tak lagi menjadi Dirut Pertamina:

- Tanah dan Bangunan Rp55.895.000.000, dengan rincian:

Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, senilai Rp1.100.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, senilai Rp5.700.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/360 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp1.100.000.000

Tanah Seluas 629 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/450 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp1.100.000.000

Tanah Seluas 715 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp200.000.000

Tanah Seluas 714 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, senilai Rp7.500.000.000

Tanah Seluas 563 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp500.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di Kab/kota Jakarta Selatan, senilai Rp30.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp145.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp400.000.000

Tanah Seluas 478 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp100.000.000

Tanah Seluas 368 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp100.000.000

Tanah Seluas 818 m2 di Kab/Kota Tasikmalaya, senilai Rp200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/57 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, senilai Rp7.350.000.000