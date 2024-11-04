Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Simon Aloysius Jadi Dirut Pertamina Gantikan Nicke

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |18:29 WIB
Alasan Erick Thohir tunjuk Simon Aloysius sebagai Dirut Pertamina (Foto: Okezone)




JAKARTA - Alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Simon Aloysius resmi menggantikan posisi Nicke Widyawati sebagai Bos Pertamina.

Penunjukan itu dinilai sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swaswmbada energi nasional. Pertamina pun didorong melakukan terobosan yang lebih luas dan efektif.

Erick menilai, sosok Simon Aloysius lebih muda, sehingga bekerja lebih maksimal lagi.

“Nah, tentu sekarang ada pak Simon, ya yang saya rasa ini pimpinan muda, jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi,” ujar Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR/MPR, Senin (4/11/2024).

Pergantian orang nomor satu di BUMN minyak dan gas bumi (migas) diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini.

Sebelumnya, Simon menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, berdasarkan Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-128/MBU/06/2024 per 10 Juni 2024.

Erick dan Simon sudah bertemu, sebelum ditunjuk untuk mengisi posisi Direktur Utama Pertamina. Dalam kesempatan ini, Erick menitip beberapa poin yang harus dikerjakan pria kelahiran Sulawesi Utara itu.

“Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insya Allah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal,” paparnya.


