BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kembali menegaskan dedikasinyadalam membangun infrastruktur strategis nasional melalui penyelesaian Pembangunan Pos LintasBatas Negara (PLBN) Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang telah rampung pada 2023.

Proyek ini menjadi istimewa karena PLBN Labang merupakan satu-satunya pos lintas batas diIndonesia yang diakses melalui jalur sungai, sekaligus menjadi gerbang penghubung antara Indonesiadan Sabah, Malaysia.

Lebih dari sekadar infrastruktur perbatasan, PLBN Labang hadir sebagai simbol kehadiran negara dikawasan terluar Indonesia dan menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakatsekitar yang diharapkan mampu membuka akses perdagangan, meningkatkan mobilitas masyarakat,serta memperkuat aktivitas ekonomi lokal di wilayah Nunukan dan sekitarnya.Pencapaian tersebut bukanlah hal yang mudah.

Medan yang berat, terbatasnya akses logistik,tantangan cuaca ekstrem, kendala komunikasi, serta kondisi geografis yang hanya dapat dijangkaumelalui jalur sungai menuntut ketangguhan luar biasa dari tim proyek ADHI.

Dalam setiap tantanganyang muncul, insan ADHI menunjukkan semangat militan berjuang dengan tekad, disiplin, dan rasatanggung jawab tinggi untuk mencapai tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dandengan kualitas terbaik.