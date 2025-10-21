Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |09:36 WIB
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Danantara akan melakukan konsolidasi besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lima tahun ke depan. Dari total sekitar 1.044 entitas BUMN yang ada saat ini, jumlahnya ditargetkan berkurang menjadi antara 230 hingga 340 perusahaan.

“Kita pun ingin membuat ini efektif, efisien dari seribu. Kita sudah review, mungkin arahnya hanya sampai 230–340 BUMN nantinya, lima tahun ke depan,” ujar Rosan dalam HIPMI-Danantara Business Forum di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rosan menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset BUMN.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan sekadar pengurangan jumlah BUMN, tetapi perbaikan kualitas dan nilai tambah yang dihasilkan. "Kita bukan bicara soal angka, tapi bicara soal kualitas," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177964/rosan-wifC_large.jpg
Komisaris Tak Dapat Bonus, Bos Danantara Sikat Habis Praktik Korupsi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177262/danantara-PNOW_large.jpg
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Respons Danantara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177256/ceo_danantara_rosan-ulIb_large.jpg
Bos Danantara: Proyek Waste to Energi Diminati 107 Investor, Mayoritas Pengusaha Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177239/danantara-zQWr_large.jpg
Danantara Ungkap Alasan Penghapusan Tantiem Komisaris BUMN, Bisa Hemat Rp8,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177235/ceo_danantara_rosan-I5cB_large.jpg
CEO Danantara Buka Suara Utang Whoosh Skema APBN Ditolak Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177181/ceo_danantara_rosan-0Vrh_large.jpg
Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN, Ini Penjelasan CEO Danantara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement