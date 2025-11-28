Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan

Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Danantara Indonesia memastikan tidak hanya akan bermain di pasar investasi domestik, tetapi juga mulai membidik peluang di pasar saham global.

Managing Director Treasury Danantara Indonesia Ali Setiawan, menegaskan bahwa langkah ekspansi ini sejalan dengan praktik umum sovereign wealth fund (SWF) dunia dalam mengelola portofolio secara optimal.

Ali menjelaskan bahwa untuk instrumen saham, pihaknya tidak akan sembarangan memilih emiten. Danantara, kata dia, akan menggunakan sejumlah indikator fundamental untuk memastikan kualitas portofolio.

"Kalau di saham, kita tidak akan ke saham-saham gorengan. Kita pasti melakukan assessment, melihat return on equity, price to earnings ratio, dividend yield, market cap, dan juga likuiditasnya," ujar Ali di Jakarta dalam media briefing di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dia menambahkan bahwa kebutuhan diversifikasi risiko menjadi salah satu alasan utama Danantara masuk ke pasar luar negeri. Dengan pengelolaan dana jangka panjang, portofolio perlu memiliki keseimbangan antara imbal hasil dan tingkat risiko atau risk-adjusted return yang kompetitif.

"Memang kalau bicara diversifikasi risiko dan mencari risk-adjusted return yang bagus, mau tidak mau kita perlu porsi investasi di luar negeri. Ini sama seperti SWF di seluruh dunia," kata Ali.