Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |17:02 WIB
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Danantara Indonesia mengungkapkan sebanyak 90 perusahaan kini berpartisipasi dalam proses tender pembangunan kampung haji di Mekkah, Arab Saudi. Proses seleksi masih berjalan dan belum memasuki tahap final.

Managing Director Treasury Danantara Ali Setiawan menjelaskan bahwa tender tersebut mencakup rencana akuisisi tanah serta gedung berikut lahan pendukung untuk merealisasikan kawasan kampung haji dimaksud.

"Nah kita semua berdoa aja nih supaya Indonesia bisa at least dapatlah satu. Tapi memang kita memang mencoba untuk membangun sesuatu untuk rakyat Indonesia karena memang kita kan sebagai negara istilahnya dengan jumlah yang paling banyak ya haji dan umrah ke Mekkah, jadi ya doakan aja semoga kita bisa," ujarnya dalam media briefing di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ali menyebut perusahaan-perusahaan peserta tender berasal dari kelas besar. Namun, dia tidak menjabarkan nama atau rincian entitas yang terlibat. "Kita sedang menunggu hasilnya. Pesertanya banyak, sekitar 90 dan semuanya pemain besar. Semoga kita bisa memperoleh kesempatan, dan hasil resminya akan diumumkan setelah ada kepastian," tambahnya.

Dia menilai pembangunan kampung haji ini sangat strategis karena berada di kawasan yang telah terhubung dengan infrastruktur yang dibangun Pemerintah Arab Saudi, sehingga memudahkan mobilitas jamaah.

"Jadi sangat strategis, ini sangat membantu jamah haji ataupun umrah kalau melakukan ibadah ke sana demikian, terlebih lokasinya strategis karena di sekitarnya itu banyak sudah ada direncanakan pembangunan istilahnya fasilitas ya, infrastruktur oleh pemerintah Saudi, sehingga nanti complement kepada fasilitas tersebut," katanya,

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186533/danantara-7e3E_large.jpg
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492/danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183025/dony_oskaria-8UtK_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1, Danantara Minta Tak Perlu Khawatir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement