Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |16:02 WIB
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
RKAP Danantara 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengungkapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 pada Rapat Kerja bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan pemetaan strategis Danantara melalui roadmap Danantara Investment Management (DIM) sudah berada di jalur yang benar. Terutama karena mengusung mandat ganda yaitu menghadirkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional.

“Kami melihat Danantara mulai menunjukkan bentuk sebagai sovereign wealth fund yang modern dan profesional. Arah investasinya terukur, diversifikasi portofolionya kuat, dan orientasinya jelas untuk kepentingan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/12/2025).

Dia juga menyoroti pendekatan kehati-hatian Danantara dalam merancang strategi portofolio. Dengan kombinasi investasi strategis jangka panjang dan aset privat berarus kas stabil, Misbakhun menilai Danantara sedang membangun fondasi yang solid. 

"Model seperti ini penting agar aset negara dikelola dengan prudent, tetapi tetap agresif pada sektor-sektor yang punya multiplier effect besar,” kata dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545/danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186533/danantara-7e3E_large.jpg
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488/baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982/bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183492/danantara-eQ9k_large.jpg
Ketahanan Industri di RI, Danantara Dilibatkan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement