Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengungkapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 pada Rapat Kerja bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan pemetaan strategis Danantara melalui roadmap Danantara Investment Management (DIM) sudah berada di jalur yang benar. Terutama karena mengusung mandat ganda yaitu menghadirkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional.

“Kami melihat Danantara mulai menunjukkan bentuk sebagai sovereign wealth fund yang modern dan profesional. Arah investasinya terukur, diversifikasi portofolionya kuat, dan orientasinya jelas untuk kepentingan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/12/2025).

Dia juga menyoroti pendekatan kehati-hatian Danantara dalam merancang strategi portofolio. Dengan kombinasi investasi strategis jangka panjang dan aset privat berarus kas stabil, Misbakhun menilai Danantara sedang membangun fondasi yang solid.

"Model seperti ini penting agar aset negara dikelola dengan prudent, tetapi tetap agresif pada sektor-sektor yang punya multiplier effect besar,” kata dia.