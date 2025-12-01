Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Danantara soal Merger Goto dan Grab hingga Pembangunan Kampung Haji Mekkah

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |10:02 WIB
6 Fakta Danantara soal Merger Goto dan Grab hingga Pembangunan Kampung Haji Mekkah
Danantara soal Merger Goto dan Grab (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membeberkan soal merger Goto dan Grab hingga pembangunan Kampung di Mekkah.

Berikut fakta-fakta soal merger Goto dan Grab hingga pembangunan Kampung di Mekkah yang dirangkum Okezone, Senin (1/12/2025).

1. Kertlibatan Danantara dalam Merger

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan alasan keterlibatan Danantara dalam rencana akuisisi GOTO oleh Grab. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesejahteraan para driver ojol, sehingga seluruh sumber daya tidak dikuasai secara langsung oleh perusahaan asal Singapura, Grab.

"Yang penting bagi Danantara adalah kita juga ingin menjaga agar kesejahteraan para ojol tetap baik. Kalau Danantara masuk, kita ingin memastikan kesejahteraan mereka, justru itu yang paling utama," ujarnya saat ditemui usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta.

2. Tunggu Perkembangan

Rosan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait aksi korporasi untuk menggabungkan perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing tersebut. Namun, ia mengakui telah ada permintaan dari GOTO terkait rencana keterlibatan Danantara dalam proses akuisisi ini.

"Kita serahkan prosesnya kepada Grab dan GOTO, karena sedang berjalan. Mereka juga menyampaikan kepada kita agar terbuka kalau Danantara ingin berpartisipasi," kata Rosan.

 

