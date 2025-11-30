Merger Goto-Grab, Apa Dampak Bagi Driver Ojol?

JAKARTA - Danantara bakal mengawal proses akuisisi GOTO dan Grab. Namun, hal penting yang wajib diperhatikan adalah nasib driver dari kedua penyedia layanan transportasi online ini.

Meski demikian, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, akan menjaga kesejahteraan para ojol tetap baik.

“Kita ingin memastikan kesejahteraan mereka, justru itu yang paling utama,” ujarnya.

Rosan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait aksi korporasi untuk menggabungkan perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing tersebut. Namun, ia mengakui telah ada permintaan dari GOTO terkait rencana keterlibatan Danantara dalam proses akuisisi ini.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan bahwa intervensi dalam aksi korporasi PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Holdings Ltd. akan tetap mempertimbangkan sisi komersial dan imbal hasil yang menarik.