Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Strategi Investasi Danantara Sepanjang 5 Tahun, Fokus Proyek Strategis dan Pasar Modal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |13:14 WIB
Ini Strategi Investasi Danantara Sepanjang 5 Tahun, Fokus Proyek Strategis dan Pasar Modal
Danantara menyiapkan sejumlah strategi penempatan dana, khususnya dalam 5 tahun ke depan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan sejumlah strategi penempatan dana, khususnya dalam 5 tahun ke depan atau sepanjang Kabinet Presiden Prabowo - Wakil Presiden Gibran.

Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, menjelaskan, ada tiga pilar utama penempatan dana Danantara, yaitu proyek strategis nasional, proyek privat komersial, dan investasi di pasar modal.

"Kita nantinya maunya ke depannya sewaktu sudah sedikit matang ya. Kalau matang kita ngomong mungkin 5 tahun ke depan. Itu kita mungkin sebagai sovereign wealth fund dengan dual mandate objective ya," kata Ali dalam media briefing di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ali menjelaskan, strategi yang disusun Danantara ini akan menyeimbangkan tujuan untuk mendukung pembangunan yang punya dampak sosial dan ekonomi nasional, sekaligus mencari keuntungan finansial atas imbal hasil investasi.

"Di mana untuk proyek strategis ada, untuk proyek privat yang commercially return-nya bagus ada, dan untuk yang mencari return ke pasar modal pun ada. Jadi balance gitu loh," tambahnya.

Ali menjelaskan, proyek-proyek strategis prioritas memerlukan waktu pematangan yang tidak sebentar. Mulai dari assessment, due diligence, feasibility study, hingga koordinasi dengan pemda dan kementerian teknis menghabiskan waktu yang lama.

Sehingga, untuk menyiasati proses panjang tersebut, Danantara akan berinvestasi ke sektor-sektor yang dinilai cukup menguntungkan dana kelolaan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186669//gojek-BD4P_large.jpeg
Danantara Terlibat Merger Grab-GOTO, Rosan: Kita Jaga Kesejahteraan Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550//danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186545//danantara-JxWX_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal: Kita Tak Akan ke Saham-Saham Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186533//danantara-7e3E_large.jpg
Disindir Purbaya soal Penempatan Dana di SBN, Danantara: Investasi Tak Bisa Langsung ke Proyek Berisiko Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186219//merger-FCvx_large.jpg
Merger BUMN Karya Beres Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186182//pengelolaan_sampah-uRbN_large.png
Gandeng Investor, Proyek Waste to Energy Atasi Ketahanan Energi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement