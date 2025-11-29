Ini Strategi Investasi Danantara Sepanjang 5 Tahun, Fokus Proyek Strategis dan Pasar Modal

Danantara menyiapkan sejumlah strategi penempatan dana, khususnya dalam 5 tahun ke depan. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan sejumlah strategi penempatan dana, khususnya dalam 5 tahun ke depan atau sepanjang Kabinet Presiden Prabowo - Wakil Presiden Gibran.

Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, menjelaskan, ada tiga pilar utama penempatan dana Danantara, yaitu proyek strategis nasional, proyek privat komersial, dan investasi di pasar modal.

"Kita nantinya maunya ke depannya sewaktu sudah sedikit matang ya. Kalau matang kita ngomong mungkin 5 tahun ke depan. Itu kita mungkin sebagai sovereign wealth fund dengan dual mandate objective ya," kata Ali dalam media briefing di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ali menjelaskan, strategi yang disusun Danantara ini akan menyeimbangkan tujuan untuk mendukung pembangunan yang punya dampak sosial dan ekonomi nasional, sekaligus mencari keuntungan finansial atas imbal hasil investasi.

"Di mana untuk proyek strategis ada, untuk proyek privat yang commercially return-nya bagus ada, dan untuk yang mencari return ke pasar modal pun ada. Jadi balance gitu loh," tambahnya.

Ali menjelaskan, proyek-proyek strategis prioritas memerlukan waktu pematangan yang tidak sebentar. Mulai dari assessment, due diligence, feasibility study, hingga koordinasi dengan pemda dan kementerian teknis menghabiskan waktu yang lama.

Sehingga, untuk menyiasati proses panjang tersebut, Danantara akan berinvestasi ke sektor-sektor yang dinilai cukup menguntungkan dana kelolaan dalam jangka waktu yang lebih singkat.