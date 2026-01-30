Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham BUMN Sumbang 30% Kapitalisasi, Danantara Dukung Demutualisasi BEI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |15:35 WIB
Saham BUMN Sumbang 30% Kapitalisasi, Danantara Dukung Demutualisasi BEI
CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjaga stabilitas dan transparansi pasar modal Indonesia.

Rosan mengatakan, kekuatan ekonomi negara melalui perusahaan pelat merah merupakan tulang punggung utama bursa domestik saat ini. Ia menyoroti besarnya pengaruh BUMN terhadap nilai pasar secara keseluruhan.

"Kita lihat banyak perusahaan BUMN kita ini yang sudah listing di public. Dan kalau itu kita lihat lebih dalam lagi, hampir 30 persen dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita," ujar Rosan di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Sejalan dengan visi penguatan tata kelola, Rosan menyatakan dukungan penuh Danantara terhadap rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini dinilai akan membawa bursa Indonesia setara dengan standar global, di mana lembaga pengelola investasi negara (Sovereign Wealth Fund) seringkali memiliki peran strategis dalam ekosistem bursa.

Rosan menekankan bahwa Danantara sangat terbuka untuk menjadi bagian dari struktur baru bursa tersebut guna meningkatkan kedalaman pasar.

"Dan kita, Danantara, tentunya dengan adanya program demutualisasi ini yang akan diakselerasi, kita juga tentunya terbuka dan sebagaimana di negara-negara lain, banyak sovereign wealth fund juga menjadi bagian dari bursa itu," tambah Rosan.

Adapun pernyataan Rosan ini memperkuat arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya yang menekankan pentingnya memangkas konflik kepentingan di tubuh pengelola bursa. Airlangga menyebut bahwa reformasi ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198539//ojk-qNtg_large.jpg
OJK Dukung Danantara Jadi Pemegang Saham BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198519//danantara-Qzdp_large.jpg
Danantara Buka Peluang Jadi Pemegang Saham BEI Usai Demutualisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198506//rosan-WZI4_large.jpg
30 Persen Kapitalisasi Pasar dari BUMN, Danantara Dorong Bursa Lebih Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198313//pandu-MwI1_large.png
Danantara soal Bursa RI Turun Kasta Imbas MSCI, Dana Asing Bisa Kabur Rp840 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198183//rosan_soal_ihsg_anjlok-hKav_large.jpg
IHSG Anjlok, Rosan Roeslani Tekankan Transparansi Pasar Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198032//audit_keuangan-Frq3_large.jpg
BUMN Jalani Audit untuk Pastikan Bisnis Terintegrasi dan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement