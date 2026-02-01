Ditanya soal Saham Prospektif, Ini Jawaban Danantara

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan modal investasi di pasar saham sedang dicanangkan.



Rosan menekankan investasi Danantara di pasar saham menunggu proses demutualisasi yang masih berlangsung.

"Setelah itu kami melihat besarannya persentasi dari saham itu dan tentunya bukan hanya Danantara tapi juga dari institusi keuangan dunia lainnya pun akan dibuka ya nanti kita lihat yang terbaiknya seperti apa," kata Rosan saat ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026) malam.

Saat ditanya berapa modal investasi dan mana saja sektor yang dibidik, Rosan masih melihat dinamika pasar. "Tentunya tetap harus melihat setelah melalui evaluasi dan assessment yang independen dari bagian research dan bagian investasi kami," kata dia.

Sebelumnya pula, Rosan menyatakan banyak perusahaan BUMN yang telah melantai di bursa, sehingga kredibilitas dan kualitas pengelolaan bursa menjadi faktor penting bagi keberlanjutan investasi.