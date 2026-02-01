Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ditanya soal Saham Prospektif, Ini Jawaban Danantara

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |08:28 WIB
Ditanya soal Saham Prospektif, Ini Jawaban Danantara
Saham Prospektif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan modal investasi di pasar saham sedang dicanangkan.
 
Rosan menekankan investasi Danantara di pasar saham menunggu proses demutualisasi yang masih berlangsung.

"Setelah itu kami melihat besarannya persentasi dari saham itu dan tentunya bukan hanya Danantara tapi juga dari institusi keuangan dunia lainnya pun akan dibuka ya nanti kita lihat yang terbaiknya seperti apa," kata Rosan saat ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026) malam.

Saat ditanya berapa modal investasi dan mana saja sektor yang dibidik, Rosan masih melihat dinamika pasar. "Tentunya tetap harus melihat setelah melalui evaluasi dan assessment yang independen dari bagian research dan bagian investasi kami," kata dia.

Sebelumnya pula, Rosan menyatakan banyak perusahaan BUMN yang telah melantai di bursa, sehingga kredibilitas dan kualitas pengelolaan bursa menjadi faktor penting bagi keberlanjutan investasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198357/ihsg-iApo_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Aturan Demutualisasi BEI, Rampung Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198339/ketua_ojk_mahendra_siregar-3ENv_large.jpg
IHSG Trading Halt, OJK Langsung Berkantor di BEI Mulai Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198334/bei-QwKd_large.jpg
BEI Akan Revisi Aturan Free Float 15 Persen, Berlaku Emiten Baru Maupun Eksisting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198321/menko_airlangga_soal_ihsg_anjlok-xz7Z_large.JPG
IHSG Kena Trading Halt, Pemerintah Minta OJK Reformasi Regulasi Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198098/bei-A0O4_large.jpg
MSCI Bekukan Indeks Saham RI, Ini Penjelasan BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198192/ihsg_anjlok-aBzL_large.jpeg
Apa Itu MSCI? Bikin IHSG Anjlok Hampir 8 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement