HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Fakta BEI dan KSEI Resmi Buka Data Pemegang Saham di Atas 1 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |08:10 WIB
4 Fakta BEI dan KSEI Resmi Buka Data Pemegang Saham di Atas 1 Persen
BEI dan KSEI Resmi Buka Data Pemegang Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) secara resmi menerbitkan informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan tercatat  di atas 1%.

Berikut fakta-fakta BEI dan KSEI resmi buka data pemegang saham di atas 1 persen yang dirangkum Okezone, Senin (9/3/2026).

1. Keputusan OJK

Hal ini sejalan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 tentang Penetapan KSEI dan BEI sebagai Penyedia Data Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Kepada Publik

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada surat keputusan tersebut, informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% ini akan disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan setiap bulan melalui situs BEI. Demikian seperti dilansir keterangan resmi BEI, Jakarta.

2. Peningkatan Kualitas Keterbukaan Data Kepemilikan Saham

Informasi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI. Penyajian informasi ini dilakukan secara terstruktur guna memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat kepada investor dan pemangku kepentingan.

 

