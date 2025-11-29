7 Fakta Patrick Walujo Mundur di Tengah Rencana Merger GoTo dan Grab

JAKARTA — Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Patrick Walujo, mengundurkan diri. Pengumuman ini mengejutkan publik karena muncul di tengah rencana merger antara GOTO dengan Grab Holdings Ltd.

Posisi Patrick akan digantikan oleh Hans Patuwo. Namun, pengangkatan resmi akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025.

Berikut fakta-fakta menarik terkait mundurnya Bos GOTO di tengah kabar merger Gojek dengan Grab, Sabtu (29/11/2025):

1. Hans Patuwo Gantikan Patrick Walujo

Hans akan menggantikan Patrick Walujo, yang mengundurkan diri sebagai CEO GOTO setelah menjabat sebagai Direktur Utama sejak Juni 2023.

2. Respons GOTO

Nominasi dan transisi merupakan bagian dari proses suksesi yang telah disiapkan secara matang oleh Direksi, mencerminkan komitmen perusahaan untuk memastikan stabilitas, kesinambungan strategi, dan penguatan eksekusi operasional seiring GoTo memasuki fase pertumbuhan berikutnya menuju profitabilitas berkelanjutan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Patrick atas kepemimpinannya yang luar biasa selama dua setengah tahun terakhir. Kami telah menyaksikan periode transformasi yang signifikan di bawah arahan beliau. Sejak ditunjuk pada Juni 2023, Patrick telah membawa GoTo melewati proses transformasi yang memperkuat fundamental keuangan perusahaan, mempertajam fokus operasional, serta memberikan kejelasan terhadap arah jangka panjang perusahaan," ujar Komisaris Utama GoTo, Agus Martowardojo.

3. Kata Patrick Walujo

“Saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar GoTo atas dedikasi luar biasa selama dua setengah tahun ini. Kerja keras seluruh tim telah menjadi kunci dalam membawa GoTo pada posisi yang lebih baik," ujarnya.

"Saya juga ingin memberikan selamat kepada Hans, yang telah memegang peran penting dalam perjalanan GoTo selama hampir satu dekade. Beliau memiliki pemahaman komprehensif mengenai operasional GoTo, mulai dari pengalaman di lapangan hingga keputusan strategi korporasi. Kapabilitas kepemimpinan yang telah teruji serta integritas yang dimilikinya menjadikan Hans sosok tepat untuk memimpin GoTo memasuki babak baru perjalanannya,” tambah Patrick.