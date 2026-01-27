Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Kisah Pengemudi Driver Online Bantu Persalinan Penumpang di Mobil

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |17:49 WIB
Intip Kisah Pengemudi Driver Online Bantu Persalinan Penumpang di Mobil
Driver Online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Rosa pengemudi driver online menceritakan pengalaman menolong penumpang melahirkan di dalam mobil. Persalinan darurat itu datang karena ia berstatus sebagai dokter. 

Dia bekerja sampingan menjelang malam hari sebagai mitra pengemudi.
 
“Saya sudah tidak ingat berapa kali membantu. Tapi pengalaman menolong persalinan di dalam mobil itu sangat berkesan,” kata Rosa, Selasa (27/1/2026).
 
Rosa menuturkan, penumpangnya mengaku kebobolan karena tidak mengetahui usia kehamilan. 

Penumpang tersebut pun tidak pernah memeriksakan kehamilan karena kondisi perutnya tidak terlalu membesar seperti orang hamil pada umumnya.
 
Menanggapi hal tersebut, CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi menyampaikan tindakan Rosa dinilai sebagai bentuk kemanusiaan, kepedulian, dan profesionalisme.
 
“Fakta bahwa mitra pengemudi kami juga merupakan tenaga medis menunjukkan bagaimana fleksibilitas Grab memungkinkan individu dengan latar belakang dan keahlian yang beragam untuk memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat, bahkan dalam situasi yang tidak terduga,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
