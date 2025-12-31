Advertisement
HOME FINANCE

Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Jadi Bantalan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |17:37 WIB
Grab Indonesia, platform digital jadi bantalan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Grab Indonesia, platform digital jadi bantalan sosial dan pertumbuhan ekonomi. (Foto: dok Grab Indonesia)
JAKARTA - Tahun 2025 menjadi penanda penting dalam perjalanan ekonomi digital Indonesia. Di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian, transformasi teknologi, dan tekanan ekonomi rumah tangga, platform digital bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjelma menjadi infrastruktur sosial dan ekonomi.

Di antara pemain utama ekosistem ini, Grab Indonesia menutup 2025 dengan satu benang merah yang konsisten: menghadirkan kemudahan mobilitas sekaligus memperluas peluang hidup bagi jutaan orang. 

Catatan Akhir Tahun Grab Indonesia 2025 bukan sekadar laporan kinerja korporasi, melainkan refleksi atas bagaimana teknologi, jika dikelola dengan keberpihakan, dapat menjadi pengungkit pemerataan dan inklusi. Dari jalanan kota hingga dapur UMKM, dari mitra pengemudi hingga pelajar penerima beasiswa, perjalanan Grab sepanjang 2025 merekam kisah tentang ekonomi yang bergerak dari bawah. 

Ekosistem yang Menyentuh Seperempat Indonesia 

Industri transportasi dan pengantaran online kini menyumbang sekitar 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Dalam lanskap tersebut, Grab berkontribusi sekitar 50 persen di industri ride-hailing.

Namun angka yang paling mencolok adalah satu dari empat masyarakat Indonesia kini berinteraksi dengan Grab—baik sebagai pengguna maupun sebagai mitra pengemudi dan merchant. Artinya, platform ini telah menjadi bagian dari keseharian jutaan keluarga Indonesia. 

Di tengah realitas ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Grab menjadi ruang baru bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, terpinggirkan oleh usia, atau terkendala akses pendidikan. Data internal Grab 2025 menunjukkan bahwa lebih dari separuh mitra pengemudi berusia di atas 36 tahun, bahkan mayoritas di atas 45 tahun—kelompok usia yang kerap menghadapi diskriminasi di pasar kerja formal. Sekitar 69 persen mitra hanya berpendidikan SMA/SMK, dan hampir separuhnya sebelumnya tidak memiliki sumber penghasilan tetap. 

Yang paling menyentuh adalah peran perempuan. Sebanyak 182.500 mitra pengemudi Grab adalah perempuan, sebagian besar ibu tunggal dan tulang punggung keluarga. Bagi mereka, fleksibilitas bukan sekadar fitur, melainkan kebutuhan hidup. 

UMKM: Mesin Ekonomi yang Diperkuat Digital 

