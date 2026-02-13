Advertisement
HOME FINANCE

Selamat! Pegadaian Raih Apresiasi Internasional atas Penerbitan Sukuk dan Social Bonds

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |16:29 WIB
Selamat! Pegadaian Raih Apresiasi Internasional atas Penerbitan Sukuk dan Social Bonds
Pegadaian raih dua penghargaan internasional. (Foto: dok Pegadaian)
SINGAPURA – PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah global dengan meraih dua penghargaan bergengsi, yakni “Best Sovereign Sukuk” dan “Best Social Bonds in Asia 2025” pada ajang 19th Annual Borrower Issuer Awards 2025.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia tersebut, diterima langsung oleh Treasury Division Head PT Pegadaian Luh Putu Andarini di The Fullerton Hotel, Singapura, pada Kamis (12/02).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan perusahaan dalam menerbitkan surat utang senilai total Rp4,457 triliun (setara USD278,5 juta). Apresiasi berskala internasional yang diterima tersebut menjadi bukti pengakuan pasar global terhadap fundamental keuangan dan dampak sosial yang dihasilkan oleh Pegadaian.

Penerbitan instrumen ini merupakan bagian dari langkah proaktif perusahaan dalam diversifikasi sumber pendanaan, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,752 triliun serta Social Bonds (Obligasi Sosial) sebesar Rp1,940 triliun.

Seluruh dana yang dihimpun dialokasikan untuk memperkuat pendanaan di sektor pembiayaan mikro dan UMKM. Langkah ini sejalan dengan misi perusahaan untuk mempercepat inklusi keuangan dan mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

1 2
