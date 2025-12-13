Segini Kisaran Penghasilan Driver Shopee Food

JAKARTA – Segini kisaran gaji Shopee Food Driver. Pendapatan mitra pengantar makanan ini cukup beragam karena dipengaruhi oleh jumlah pesanan yang diselesaikan, lokasi operasional, jam kerja, hingga tingkat keramaian wilayah.

Beberapa driver bahkan bisa membawa pulang pendapatan hingga Rp200 ribu per hari, meski jumlah tersebut tidak terjadi setiap hari dan sangat bergantung pada situasi di lapangan. Fleksibilitas waktu kerja juga membuat profesi ini dapat disesuaikan dengan jadwal lain yang Anda miliki.

Secara umum, sistem penghasilan mitra Shopee Food tidak jauh berbeda dari driver GrabFood atau GoFood. Pendapatan utamanya berasal dari biaya pengantaran pesanan makanan dan minuman yang dibayar oleh pelanggan. Nominal tersebut menjadi pendapatan bersih driver tanpa potongan dari Shopee Food.

Berbeda dari kurir Shopee Express yang menerima gaji bulanan, driver Shopee Food memperoleh penghasilan berdasarkan performa harian. Misalnya, dalam satu hari seorang driver berhasil menerima dan menyelesaikan 10 pesanan.

Selain pendapatan utama, terdapat pula bonus berdasarkan jumlah trip yang diselesaikan. Berikut ketentuan bonus dan poin untuk mitra Shopee Food:

Setiap 1 pesanan yang selesai bernilai 100 poin.

Jika order diselesaikan pada pukul 12.00–13.00, driver mendapat tambahan 50 poin.

Insentif dapat cair jika driver menyelesaikan minimal 75% dari total pesanan yang diterima.

Rating driver harus tersedia pada 50 pesanan terakhir.

Bonus insentif dikirimkan ke e-wallet pada hari berikutnya.

Sistem yang digunakan adalah akumulasi poin, bukan akumulasi nominal.

Setelah bonus masuk, driver dapat langsung mencairkannya ke rekening.