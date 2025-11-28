Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tren Belanja Online Meningkat, Ini Strategi Cuan untuk Pelaku Usaha

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |16:55 WIB
Tren Belanja Online Meningkat, Ini Strategi Cuan untuk Pelaku Usaha
External Communications Senior Lead Tokopedia & TikTok Shop, Rizky Juanita Azuz Ungkap Tren Belanja Online 2025. (Foto: Okezone.com/Feby)
JAKARTA – Tren belanja dan penjualan daring di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Karena itu, pelaku usaha yang ingin mencoba peruntungan di bisnis digital perlu memahami strategi yang tepat agar dapat bersaing dan meningkatkan penjualan.

External Communications Senior Lead Tokopedia & TikTok Shop, Rizky Juanita Azuz, mengungkapkan bahwa tren penjualan online hingga tahun ini terus meningkat. Saat ini terdapat jutaan pelaku usaha serta sekitar 8 juta kreator atau afiliator yang bergabung di platform belanja daring tersebut.

“Tahun ini masih positif, tren penjualan juga selalu meningkat. Jumlah brand kami juga terus bertambah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Melihat perkembangan tersebut, Rizky menilai peluang bagi pelaku usaha lokal yang ingin memanfaatkan platform digital ini masih sangat besar. Namun setelah bergabung, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar penjualan dapat meningkat secara signifikan.

“Live itu sangat membantu meningkatkan trafik. Jadi, live ini bisa dimaksimalkan dan dibiasakan. Misalnya live jam 1 siang, harus konsisten dimulai pada jam tersebut agar ketika ada yang mencari, brand langsung muncul,” jelasnya.

Rizky menambahkan bahwa fitur live juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi penonton. Melalui sesi ini, pelaku usaha dapat menjelaskan secara lengkap mengenai produk yang mereka tawarkan.

“Live juga bagus untuk edukasi. Bisa mengenalkan brand seperti apa, cocok untuk apa, dan kondisi penggunaan yang tepat,” katanya.

 

