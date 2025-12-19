Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |11:31 WIB
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah (Foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Danantara Indonesia mempercepat distribusi bantuan di wilayah terdampak bencana Sumatera, khususnya di Aceh. Sebagai wujud nyata sinergi dan kecepatan BUMN dalam penanganan bencana di Sumatera, Danantara Indonesia mengkoordinir mobilisasi sumber daya dan relawan dari 11 BUMN.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna menegaskan bahwa partisipasi aktif BUMN dalam aksi ini didorong oleh komitmen kolektif untuk hadir di tengah masyarakat.

"Bersama BUMN Peduli dan didukung koordinasi Danantara Indonesia, kami Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengambil peran sebagai PIC Posko di Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Pidie Jaya. Hari ini kami memberangkatkan relawan dengan semangat kebersamaan. Ini adalah bukti bahwa BUMN bergerak dengan hati, cepat, dan kompak untuk rakyat, dalam satu koordinasi yang solid,” ujar Denaldy dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Sekadar informasi, tim relawan PTPN III (Persero) telah diberangkatkan dari Jakarta pada Rabu (17/12/25) menuju lokasi terdampak. Sebanyak 21 relawan yang berasal dari PTPN Group, yaitu Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama Sub Holding PTPN I dan PTPN IV bergabung dengan relawan regional di Aceh untuk memperkuat aksi di lapangan.

 

Halaman:
1 2
