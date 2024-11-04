Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nicke Widyawati Diganti dari Posisi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Kerjanya Sudah Maksimal

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |19:21 WIB
Nicke Widyawati Diganti dari Posisi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Kerjanya Sudah Maksimal
Nicke Widyawati tak lagi jadi Dirut Pertamina (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Nicke Widyawati dari jabatan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Posisinya sebagai Bos Pertamina digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

Perombakan pucuk kepemimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi (migas) ini diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar, Senin (4/11/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Nicke Widyawati sebagai sosok pekerja keras. Selama 6 tahun menahkodai Pertamina banyak terobosan yang dilakukan perempuan lulusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

“Bu Nicke, saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun, saya rasa jarang loh Dirut Pertamina selama itu, jadi saya mengapresiasi kinerjanya,” ujar Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR/MPR.

Halaman:
1 2
