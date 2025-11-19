Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp69,2 Triliun, Terbesar di BUMN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |19:08 WIB
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp69,2 Triliun, Terbesar di BUMN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian Rp69,21 triliun pada semester I-2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian Rp69,21 triliun pada semester I-2025 dari hasil pemeriksaan penggunaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga negara. Nilai tersebut terdiri atas pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya, sebesar Rp43,35 triliun.

Hal tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 yang disampaikan oleh Ketua BPK, Isma Yatun, kepada Ketua DPR, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Selasa (18/11).

IHPS I Tahun 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2025, terdiri atas 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS I Tahun 2025 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Pada semester I-2025, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, antara lain dengan komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp71,57 triliun, serta penyelesaian permasalahan signifikan terkait isu lintas kementerian/lembaga/BUMN (cross-cutting) melalui rekomendasi, antara lain yang terkait dengan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah, perbaikan kebijakan formula penghitungan kompensasi listrik, dan perbaikan penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184556//merger-HRom_large.jpg
Merger BUMN Karya Rampung Desember, Waskita ke Hutama Karya dan WIKA ke PTPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184485//okupansi_hotel_bumn-p6hU_large.jpg
Okupansi Hotel BUMN Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184348//grafik-QJgI_large.jpg
Ini Biang Kerok di Balik Banyak Anak Usaha BUMN yang Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184099//infrastruktur-vHJu_large.jpg
7 BUMN Karya Berebut Tender, Danantara: Tidak Sehat, Kita Saling Bunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184062//infrastruktur-T7Hx_large.jpg
26 BUMN Bangun Infrastruktur Pendidikan hingga Ekonomi di Desa Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184043//grafik-YupO_large.png
Ini yang Bikin BUMN Sakit-sakitan sampai Saling Kanibal 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement