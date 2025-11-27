Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Merger BUMN Karya Beres Kuartal I-2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |12:24 WIB
Merger BUMN Karya Beres Kuartal I-2026
Merger BUMN Karya Beres Kuartal I-2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Danantara Indonesia mengungkapkan proses penggabungan perusahaan pelat merah di sektor konstruksi atau BUMN karya bakal rampung pada kuartal I-2026. Saat ini, sedang dilakukan finalisasi skenario terbaik untuk mengonsolidasikan sekaligus menyehatkan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut sebelum akhirnya dilebur.

"Tahun depan, khususnya untuk BUMN karya tidak selesai tahun ini. Kuartal pertama (2026) kita lakukan merger," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (27/11/2025).

Dony mengaku masalah keuangan perusahaan karya ini cukup kompleks, sehingga menjadi bagian pembahasan yang lebih panjang untuk menggabungkan perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk upaya restrukturisasi utang perusahaan karya sebelum nantinya akan digabungkan.

Dony menegaskan pemerintah dan Danantara tengah mengkaji ulang seluruh portofolio aset perusahaan karya. Evaluasi ini diperlukan untuk menentukan nilai wajar aset yang nantinya akan menjadi dasar dalam proses penggabungan.

"Kita tahu problem di karya banyak sekali ya, termasuk tadi restrukturisasi dari utang dulu. Jadi problem keuangan mereka cukup dalam di karya ini. Kita harus transparan juga untuk publik, ini kita perbaiki dulu, kita lakukan restrukturisasi, termasuk kita lakukan lagi evaluasi dari nilai aset, setelah itu kita lakukan merger dengan skenario terbaik," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Dony belum menyampaikan detail perusahaan mana saja yang akan melebur, namun pembahasan mengarah pada pengurangan jumlah BUMN karya dari tujuh menjadi satu atau tiga entitas besar. Konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional, memperkuat struktur permodalan, serta menciptakan daya saing yang lebih solid di industri jasa konstruksi nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186182//pengelolaan_sampah-uRbN_large.png
Gandeng Investor, Proyek Waste to Energy Atasi Ketahanan Energi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185874//kras-zXDi_large.jpg
Dapat Suntikan Modal Danantara, Krakatau Steel (KRAS) Cetak Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185488//baja-4Vb6_large.jpg
Danantara Mau Selamatkan Krakatau Steel (KRAS), Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231//merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184789//dirut_inalum-qkXi_large.jpg
Danantara Suntik Modal Rp8 Triliun ke Proyek Smelter Inalum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184596//bpk-WVO1_large.jpg
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp69,2 Triliun, Terbesar di BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement