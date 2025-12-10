Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Diingatkan Jangan Sia-siakan Peluang Besar di Digitalisasi

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |15:12 WIB
BUMN Diingatkan Jangan Sia-siakan Peluang Besar di Digitalisasi
BUMN pun diminta memberikan arahan strategis terkait urgensi ketahanan bisnis. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pengelola (BP) BUMN menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan pengendalian internal sebagai fondasi utama transformasi di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks. Para pemimpin BUMN pun diminta memberikan arahan strategis terkait urgensi ketahanan bisnis (business resilience), kesiapan menghadapi mandat masa depan, serta peluang besar dalam mempercepat digitalisasi di ekosistem BUMN.

Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, menyoroti posisi strategis Peruri dalam ekosistem digital nasional.

“Peruri memiliki privilege dari pemerintah untuk berada di bisnis masa depan, yaitu digitalisasi. Hal ini adalah peluang besar yang tidak boleh disia-siakan,” ujar Tedi, Rabu (10/12/2025).

Plt. Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan BP-BUMN, Anindita Eka Wibisono, juga mengingatkan peran vital BUMN, salah satunya Peruri.

“Peruri sesuai undang-undang memiliki privilege untuk industri masa depan dan harus sustain,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, menegaskan urgensi percepatan transformasi perusahaan. Menurutnya, agenda ini sangat penting untuk mempersiapkan transformasi Peruri secara besar-besaran, terutama terkait mandat baru yang diberikan pemerintah.

“Seluruh pimpinan grup diharapkan dapat menyongsong target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 dengan fondasi tata kelola yang kuat,” ujar Dwina.

 

