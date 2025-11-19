Okupansi Hotel BUMN Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada Libur Nataru 2026

JAKARTA - PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality, anak perusahaan InJourney, memproyeksikan okupansi hotel tumbuh 3 persen selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman, mengatakan periode Nataru akan berlangsung sejak 18 Desember hingga 4 Januari 2025. Pertumbuhan okupansi ini dinilai menjadi indikator bahwa perekonomian Indonesia mulai pulih.

"Traffic harapannya semakin meningkat, let’s say 3 persen. Bagi kami yang penting tumbuh, ini indikator pergerakan ekonomi. Kalau traveling meningkat, indikator ekonomi kita membaik," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Herdy menambahkan, sebagai BUMN holding di sektor aviasi dan pariwisata, InJourney menghadirkan berbagai program di seluruh aset dan destinasi yang dikelola untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional.

"Kami berkolaborasi dengan berbagai stakeholders untuk menciptakan perjalanan yang penuh arti bagi para wisatawan. Periode liburan Natal dan Tahun Baru merupakan momentum berharga bagi kami di industri aviasi dan pariwisata," katanya.