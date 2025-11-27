Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun

JAKARTA - Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, konsumsi masyarakat menunjukkan tren pemulihan. Kondisi ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi industri perhotelan yang sepanjang 2025 mengalami tekanan.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, periode libur akhir tahun biasanya menjadi puncak kunjungan atau peak season bagi sektor hotel. Dia berharap momentum tersebut dapat membantu menahan penurunan okupansi yang terjadi sejak awal tahun.

“Di minggu ke-3 sudah mulai libur, khususnya minggu ke-4 berganti ke fase liburan. Harapan kita tentu momentum libur Nataru tidak makin menggerus posisi okupansi yang gak tumbuh tahun ini, dan tidak memperdalam loss revenue sepanjang tahun,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Yusran menambahkan, salah satu harapan pelaku industri datang dari insentif pemerintah berupa diskon pajak hotel. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menjaga tingkat okupansi, meski implementasinya masih perlu dipastikan berjalan efektif.

"Tentu harapan itu juga ditopang dengan adanya insentif pemerintah berupa diskon agar tidak terkait masalah tax-nya ya. Itu menjadi harapan. Tapi kita gak tahu apakah implementasi itu berjalan sesuai dengan yang menjadi tujuan dari pemerintah memberikan insentif itu. Karena kalau itu emang berhasil, berarti kan bisa menjaga situasi okupansi di bulan Nataru nanti," lanjutnya.