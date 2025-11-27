Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |20:18 WIB
Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun
Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, konsumsi masyarakat menunjukkan tren pemulihan. Kondisi ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi industri perhotelan yang sepanjang 2025 mengalami tekanan.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, periode libur akhir tahun biasanya menjadi puncak kunjungan atau peak season bagi sektor hotel. Dia berharap momentum tersebut dapat membantu menahan penurunan okupansi yang terjadi sejak awal tahun.

“Di minggu ke-3 sudah mulai libur, khususnya minggu ke-4 berganti ke fase liburan. Harapan kita tentu momentum libur Nataru tidak makin menggerus posisi okupansi yang gak tumbuh tahun ini, dan tidak memperdalam loss revenue sepanjang tahun,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Yusran menambahkan, salah satu harapan pelaku industri datang dari insentif pemerintah berupa diskon pajak hotel. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menjaga tingkat okupansi, meski implementasinya masih perlu dipastikan berjalan efektif.

"Tentu harapan itu juga ditopang dengan adanya insentif pemerintah berupa diskon agar tidak terkait masalah tax-nya ya. Itu menjadi harapan. Tapi kita gak tahu apakah implementasi itu berjalan sesuai dengan yang menjadi tujuan dari pemerintah memberikan insentif itu. Karena kalau itu emang berhasil, berarti kan bisa menjaga situasi okupansi di bulan Nataru nanti," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184485/okupansi_hotel_bumn-p6hU_large.jpg
Okupansi Hotel BUMN Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/470/3143090/hotel-0Zed_large.jpg
6 Fakta Bisnis Hotel Krisis, Pekerja di Ambang PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/455/3142832/hotel-tp3m_large.jpg
Krisis Bisnis Hotel Picu PHK, Ketum Kadin Cari Jalan Keluar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/470/3136250/hotel-EARV_large.jpg
Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Pengusaha Hotel Marah: Jangan Bunuh Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/470/3127867/hotel-E8up_large.jpg
Pengusaha Hotel dan Restoran Ngeluh Lebaran 2025 Sepi Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/470/3126324/hotel-WSeO_large.jpg
Bagaimana Bisnis Hotel BUMN di Lebaran 2025?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement