Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bagaimana Bisnis Hotel BUMN di Lebaran 2025?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |08:29 WIB
Bagaimana Bisnis Hotel BUMN di Lebaran 2025?
Bagaimana Bisnis Hotel BUMN di Lebaran 2025? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) memprediksi okupansi atau tingkat hunian kamar hotel BUMN mengalami kenaikan selama libur Lebaran 2025. 

Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Hutabarat menyebut, selama dua hari perayaan Idul Fitri tahun ini, tingkat hunian klaster hotel diperkirakan naik, dimana tertinggi terjadi di region Bali sebesar 81,2%, klaster Jawa dengan tingkat hunian sebesar 76,7%, dan Sumatera 75,4%, Kalimantan 71,4%. 

“Tingkat hunian unit hotel di bawah naungan InJourney Hospitality diprediksi mengalami peningkatan sepanjang Idul Fitri Tahun 2025 dimana tingkat hunian tertinggi yaitu The Meru Sanur,” ujar Christine melalui keterangan pers, Kamis (27/3/2025).

1. Tingkat Hunian Hotel

Sebagai perbandingan, pada periode yang sama 2024, tingkat hunian hotel BUMN mencapai 77,9% dengan jumlah kamar terjual sebanyak 3.623 unit. 

Di tahun ini, lanjut Christine, InJourney Hospitality telah melakukan persiapan untuk menghadapi puncak kunjungan wisatawan yang diprediksi terjadi pada hari kedua Lebaran, yakni 1 April 2025.

Dari proyeksi lonjakan okupansi, Christine optimis lini bisnis perhotelan bisa berkontribusi bagi pendapatan Food & Beverage sebesar 34% selama periode yang dimaksud. 

“Kenaikan ini mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan bisnis Food & Beverage pada Ramadan dan Idul Fitri 2025, didorong oleh meningkatnya konsumsi, strategi pemasaran optimal, serta potensi peningkatan jumlah pelanggan di berbagai operasional unit hotel,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191978/hotel-WeRV_large.jpg
Liburan Nataru 2025/2026 Masih Berat Topang Okupansi Hotel, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191975/hotel-DMLb_large.jpg
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186358/hotel-ILur_large.jpg
Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184485/okupansi_hotel_bumn-p6hU_large.jpg
Okupansi Hotel BUMN Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/470/3143090/hotel-0Zed_large.jpg
6 Fakta Bisnis Hotel Krisis, Pekerja di Ambang PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/455/3142832/hotel-tp3m_large.jpg
Krisis Bisnis Hotel Picu PHK, Ketum Kadin Cari Jalan Keluar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement