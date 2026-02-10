PHRI Tekankan Sektor Pariwisata Bisa Dongkrak Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai sektor pariwisata memberikan dampak langsung secara ekonomi bagi masyarakat. Ini sejalan dengan data soal serapan tenaga kerja sektor pariwisata yang mencapai 25,91 juta pekerja.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menekankan kegiatan ekonomi sektor pariwisata dengan industri perhotelan dan restoran memiliki efek berganda. Dari kuliner, ada pedagang yang mengecap untung hingga pengrajin yang dibeli hasil karya seninya.

"Tentunya distribusi pendapatan ini berbeda dengan sektor yang lain. Kalau sektor yang lain, perolehan keuntungan atau nilai komersial yang diperoleh, hanya dinikmati oleh segelintir orang," kata Hariyadi dalam acara rapat kerja nasional PHRI di Semarang, Selasa (10/2/2026).

Seturut itu, industri perhotelan dan restoran juga berkontribusi besar secara ekonomi bagi daerah di mana hotel maupun restoran bernaung. Hariyadi bilang pendapatan asli daerah dari dua bisnis perhotelan dan restoran tidak sedikit jumlahnya.

"Mungkin Ibu Walikota (Semarang) yang tahu persis catatannya, dan Pak Bima Arya waktu masih di Bogor (saat jadi Walkot Bogor) tahu persis kontribusi dari sektor hotel dan restoran itu berapa gitu. Dari waktu ke waktu selalu meningkat," ujar dia.

Adapun, merujuk catatan Kementerian Pariwisata, Indonesia sepanjang tahun 2025 berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan dan secara signifikan memberikan sumbangan pada PDB Nasional dari sektor pariwisata.