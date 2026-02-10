Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PHRI Tekankan Sektor Pariwisata Bisa Dongkrak Ekonomi Indonesia

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |14:25 WIB
PHRI Tekankan Sektor Pariwisata Bisa Dongkrak Ekonomi Indonesia
Sektor Pariwisata (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai sektor pariwisata memberikan dampak langsung secara ekonomi bagi masyarakat. Ini sejalan dengan data soal serapan tenaga kerja sektor pariwisata yang mencapai 25,91 juta pekerja.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menekankan kegiatan ekonomi sektor pariwisata dengan industri perhotelan dan restoran memiliki efek berganda. Dari kuliner, ada pedagang yang mengecap untung hingga pengrajin yang dibeli hasil karya seninya.

"Tentunya distribusi pendapatan ini berbeda dengan sektor yang lain. Kalau sektor yang lain, perolehan keuntungan atau nilai komersial yang diperoleh, hanya dinikmati oleh segelintir orang," kata Hariyadi dalam acara rapat kerja nasional PHRI di Semarang, Selasa (10/2/2026).

Seturut itu, industri perhotelan dan restoran juga berkontribusi besar secara ekonomi bagi daerah di mana hotel maupun restoran bernaung. Hariyadi bilang pendapatan asli daerah dari dua bisnis perhotelan dan restoran tidak sedikit jumlahnya.

"Mungkin Ibu Walikota (Semarang) yang tahu persis catatannya, dan Pak Bima Arya waktu masih di Bogor (saat jadi Walkot Bogor) tahu persis kontribusi dari sektor hotel dan restoran itu berapa gitu. Dari waktu ke waktu selalu meningkat," ujar dia.

Adapun, merujuk catatan Kementerian Pariwisata, Indonesia sepanjang tahun 2025 berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan dan secara signifikan memberikan sumbangan pada PDB Nasional dari sektor pariwisata.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191978/hotel-WeRV_large.jpg
Liburan Nataru 2025/2026 Masih Berat Topang Okupansi Hotel, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191975/hotel-DMLb_large.jpg
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186358/hotel-ILur_large.jpg
Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184485/okupansi_hotel_bumn-p6hU_large.jpg
Okupansi Hotel BUMN Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/470/3143090/hotel-0Zed_large.jpg
6 Fakta Bisnis Hotel Krisis, Pekerja di Ambang PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/455/3142832/hotel-tp3m_large.jpg
Krisis Bisnis Hotel Picu PHK, Ketum Kadin Cari Jalan Keluar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement