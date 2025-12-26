Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |13:13 WIB
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen (Foto Freepik)
JAKARTA - Industri perhotelan nasional menghadapi tahun yang berat sepanjang 2025. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat tingkat okupansi hotel secara nasional mengalami penurunan hampir 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah dibandingkan capaian pada 2022.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengungkapkan, secara rata-rata nasional tingkat okupansi hotel tahun ini berada di kisaran 47 persen dan masih mencatatkan kontraksi secara tahunan (year on year).

"Okupansi hotel tahun ini relatif menurun, minus hampir sekitar 5 persen kalau dibandingkan tahun lalu. Bahkan kalau dibandingkan 2022, kita juga bisa lebih rendah," ujar Maulana saat dihubungi Okezone, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Dia menjelaskan, hingga mendekati akhir tahun, belum terlihat adanya faktor pendorong yang cukup kuat untuk membalikkan tren penurunan tersebut. Menurutnya, realisasi okupansi hingga tutup tahun diperkirakan tidak akan bergerak jauh dari kondisi saat ini.

"Nanti kita lihat di tutup tahun ini, tapi kan tidak mungkin bergerak terlalu jauh dari angka minusnya itu. Kesimpulannya, pasti tidak tumbuh di tahun ini," tegasnya.

Maulana menambahkan, kondisi tersebut turut memengaruhi proyeksi kinerja industri hotel pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Meski secara musiman Nataru biasanya menjadi momentum peningkatan okupansi, namun tahun ini dinilai masih sulit mencatatkan pertumbuhan signifikan.

 

