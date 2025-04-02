Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengusaha Hotel dan Restoran Ngeluh Lebaran 2025 Sepi Tamu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |16:36 WIB
Pengusaha Hotel dan Restoran Ngeluh Lebaran 2025 Sepi Tamu
Pengusaha Hotel dan Restoran Ngeluh Lebaran 2025 Sepi Tamu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha hotel dan restoran mengeluh karena sepi tamu pada Lebaran 2025. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkap sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan okupansi yang cukup signifikan pada momen Lebaran tahun 2025 ini.

Tak tanggung-tanggung, penurunan okupansi mencapai 20%. Yusran mengatakan bahwa tren penurunan okupansi ini sejalan dengan data pergerakan transportasi dari oleh Kementerian Perhubungan yang juga mengalami penurunan. Yang mana dampak turunnya mobilitas masyarakat ini turut merambat ke hotel dan restoran yang mengalami penurunan pengunjung.

"Dari hotel dan restoran di momen Lebaran tahun ini, kalau dikatakan penurunan, saya masih yakini itu terjadi. Karena bagaimanapun, data pergerakan transportasi dari Kementerian Perhubungan turun 30%," ujar Maulana Yusran saat dihubungi MNC Portal Indonesia pada Rabu (2/4/2025).

"Potensi hotel memang mengalami penurunan, dan ini terlihat jelas di Pulau Jawa yang drop sekali. Penurunan mencapai 20%. Restoran juga demikian karena otomatis dampaknya dari pergerakan masyarakat yang menurun," lanjutnya.

1. Dampak Efisiensi Anggaran

Selain itu, Yusran menyatakan bahwa segmen pelanggan dari pemerintah, yang biasanya menjadi salah satu pendorong utama industri perhotelan, juga mengalami penurunan drastis.

"Saat survei dilakukan, tiket reservasi untuk kegiatan pemerintah bisa dikatakan hampir tidak ada. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis hotel setelah Lebaran. Jika kondisi ini terus berlanjut, pengurangan tenaga kerja pasti akan terjadi," ungkapnya.

Dampak dari efisiensi anggaran juga sudah mulai terasa dengan adanya laporan bahwa dua hotel di Bogor terpaksa tutup karena tidak mampu bertahan.

"Beberapa hari sebelum Lebaran, ada yang sudah melaporkan ke kami bahwa dua hotel di Bogor tutup karena tidak kuat menghadapi efisiensi ini. Pasarnya turun habis," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191978/hotel-WeRV_large.jpg
Liburan Nataru 2025/2026 Masih Berat Topang Okupansi Hotel, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191975/hotel-DMLb_large.jpg
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186358/hotel-ILur_large.jpg
Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184485/okupansi_hotel_bumn-p6hU_large.jpg
Okupansi Hotel BUMN Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/470/3143090/hotel-0Zed_large.jpg
6 Fakta Bisnis Hotel Krisis, Pekerja di Ambang PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/455/3142832/hotel-tp3m_large.jpg
Krisis Bisnis Hotel Picu PHK, Ketum Kadin Cari Jalan Keluar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement