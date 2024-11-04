Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Siapkan Aset Bank Mandiri untuk Kantor Danantara

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |17:40 WIB
Erick Thohir Siapkan Aset Bank Mandiri untuk Kantor Danantara
Erick Thohir siapkan aset Bank Mandiri untuk kantor Danantara (Foto: BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyiapkan aset Bank Mandiri untuk kantor Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Erick mengatakan Danantara akan menggunakan salah satu aset dari Bank Mandiri sebagai kantornya.

"Kami mendukung hadirnya Danantara, bahkan kami telah menyiapkan fasilitas untuk Danantara dengan menggunakan aset Bank Mandiri untuk kantornya,” ujar Erick, Senin (4/11/2024).

Dirinya juga menegaskan saat ini pihaknya juga terus berkoordinasi dan mengkaji terkait persiapan yang berkaitan dengan pembentukan Danantara.

"Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain untuk membahas isu-isu yang saling berkaitan,” ungkap Erick.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, pada 8 November 2024.

Halaman:
1 2
