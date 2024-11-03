BP Investasi Danantara Diluncurkan November, Menko Airlangga: Tunggu Tanggal Mainnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Peluncuran badan baru ini ditargetkan dilaksanakan di 8 November 2024.

Terkait rencana tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut masih dalam tahap pembahasan, sehingga dirinya belum dapat memberikan kabar pasti.

“Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya,” ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sekalipun begitu, BP Investasi Danantara bakal mengubah salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk, untuk dijadikan kantor pusat.

Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, usai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. Soal aset fisik tersebut, dia tidak merinci lebih jauh.

“Sudah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya,” ucap Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat.