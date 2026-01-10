WEF Davos 2026, Ini Strategi Kadin Gaet Investasi ke RI

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap keikutsertaan Indonesia dalam ajang World Economic Forum (WEF) Davos 2026.



Kadin menilai forum ekonomi global tersebut menjadi momentum strategis untuk mempromosikan potensi investasi dan perdagangan Indonesia kepada dunia internasional.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie siap mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam forum yang akan digelar di Davos, Swiss pada 19-23 Januari tersebut.



“Davos itu ajang yang sangat baik untuk mempromosikan investasi dan juga sedikit banyak perdagangan,” kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (9/1/2026).



Anindya menyebutkan, Kadin akan berperan aktif mendampingi pemerintah selama rangkaian kegiatan WEF Davos 2026. Menurutnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi pleno pada 22 Januari 2026 di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku usaha global.



"Yang kami tahu, tentunya tanggal 22 (Januari) Pak Presiden itu akan menyampaikan di plenary, di plenum. Jadi mirip kayak waktu United Nations untuk diplomat, nah ini untuk pengusaha-pengusaha,” ujarnya.