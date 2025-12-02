Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |12:23 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
Rapimnas Kadin 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sidang Pleno Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia digelar di Park Hyatt Jakarta, Kamis (2/11/2025). Pembukaan Sidang Pleno dilakukan oleh Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, yang juga didampingi oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital sekaligus Ketua Organizing Committee Clarissa Tanoesoedibjo.

Untuk diketahui, sidang pertama menetapkan quorum, jadwal acara, tata tertib, laporan Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, laporan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, laporan, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, penyerahan laporan kegiatan 2025 dan rencana program 202, dan laporan Ketua Umum Kadin Indonesia.

Untuk diketahui, Rapimnas Kadin 2025 secara keseluruhan dilangsungkan pada tanggal 1-2 Desember. Rapimnas tahun ini bukan hanya menjadi forum konsolidasi, tetapi juga wadah untuk menyebarkan optimisme di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.

Anindya menuturkan bahwa dunia usaha harus tetap solid dan bekerja erat bersama pemerintah. Kolaborasi tersebut diyakini mampu memperluas lapangan kerja, yang menjadi fokus utama Kadin pada tahun 2025.

“Jadi kita ingin menyebar optimisme. Optimisme di tengah tantangan yang begitu banyak, baik global maupun domestik, untuk bergotong-royong memperluas lapangan kerja. Karena ujungnya itulah yang bisa meningkatkan perekonomian ke 5%, 6%, 7% dan 8%,” ujar Anindya.

Dia menekankan bahwa segala upaya yang dilakukan Kadin bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan cara yang mandiri. Menurutnya, dunia usaha saat ini memiliki kesempatan besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

 

Halaman:
1 2
