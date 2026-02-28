Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketum Kadin Soroti Impor Ilegal Tekstil

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |10:09 WIB
Ketum Kadin Soroti Impor Ilegal Tekstil
Ketum Kadin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyadari soal tarif ekspor 0 persen ke Amerika Serikat untuk komoditas tekstil dan produksi tekstil menghadapi tantangan dumping dan impor ilegal produk China. 

"Impor ilegal Cina ini benar-benar mesti penanggulangannya khusus. Atau dari negara manapun juga mesti khusus. Karena ini sudah bukan dumping lagi, dumping ilegal," tuturnya saat ditemui di kediamannya di Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).

Meski begitu, Anin menekankan syarat pembebasan tarif 0 persen untuk ekspor sektor tekstil ke AS mesti tergantung seberapa besar volume impor bahan baku seperti kapas dan serat buatan dari AS. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri.

"Bahwa kalau kapasnya dari Amerika, dan nanti dieksportkan mereka 0 persen, itu bisa mendapat manfaatnya tentunya pengekspor Indonesia," ujarnya. 

Menurutnya volume impor yang bergantung pada daya impor bahan baku semestinya tidak terlalu menjadi isu untuk kelangsungan bisnis. Yang terpenting adalah daya saing dari produk yang akan diekspor.

"Intinya, semua itu mesti kompetitif, dan bisa menjawab kebutuhan dan juga demand daripada masyarakat. Jadi kalau nanti impor, ekspor, tapi hasilnya nggak kompetitif, ya tak laku juga," ucap dia. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menitikberatkan volume impor bakal sulit terpenuhi karena tingkat utilitas industri. Hal ini dipengaruhi oleh membanjirnya produk dari China yang tak berizin alias ilegal di Tanah Air.

"Utamanya karena pengaruh pasar dalam negeri yang dibanjiri impor ilegal dan dumping, jadi produsen menurunkan tingkat utilisasinya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200590/anindya_bakrie-souS_large.jpg
Ketum Kadin: ABAC 2026 Jadi Kunci Dorong Investasi dan Perdagangan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200114/kadin-WUvQ_large.jpg
RI dan Kanada Sepakat Bentuk Pelaku UMKM Berdaya Saing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199921/ketum_kadin-QMpI_large.jpg
ABAC 2026 Digelar di Indonesia, Ini Strategi Kadin Kejar Target Investasi USD60 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199919/kadin_dan_kemlu-5CaL_large.jpg
Gandeng Kemlu, Kadin Targetkan Perdagangan Lampaui USD50 Miliar di 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195749/kadin-lsrD_large.jpg
Buruh Tuntut Revisi UMP 2026, Pengusaha Singgung Daya Saing dan Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195695/uang-Jv3k_large.jpg
Kadin Buka Suara Banyak Kredit Macet UMKM, Ternyata Ini Biang Keroknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement