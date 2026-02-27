Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anindya Bakrie Kumpulkan Kadin Provinsi, Bahas Akselerasi MBG dan Peluang Ekspor dari AS

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |21:03 WIB
Anindya Bakrie Kumpulkan Kadin Provinsi, Bahas Akselerasi MBG dan Peluang Ekspor dari AS
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengumpulkan seluruh ketua umum Kadin provinsi. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengumpulkan seluruh ketua umum Kadin provinsi di kediamannya di Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) sore. Pertemuan ini bertepatan dengan kepulangan Anin dari rangkaian diplomasi ekonomi bersama pemerintah dan pengusaha ke Amerika Serikat pekan lalu.

Anin menekankan pentingnya akselerasi berbagai inisiatif oleh pelaku usaha, termasuk di level daerah, untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif masing-masing wilayah. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami mengundang seluruh ketua umum Kadin provinsi untuk hadir, agar kami bisa melihat bagaimana menggiatkan perekonomian sampai ke daerah. Kami ketahui, target pertumbuhan ekonomi kita harus terus meningkat," kata Anin saat ditemui di kediamannya.

Dari sisi domestik, Anin menitikberatkan potensi ekonomi dari sederet program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Upaya memacu perekonomian, menurutnya, mesti selaras dengan capaian investasi masuk dan seberapa besar lapangan kerja tercipta.

Seperti program MBG, menurutnya, perlu ada kajian mendalam yang masukannya datang dari jajaran Kadin dan mitra di masing-masing daerah. Program ini diharapkan konsisten dalam memberikan efek ganda ekonomi.

"Sehingga dalam waktu singkat, Kadin akan meluncurkan kajian MBGnomics. MBGnomics ini melihat bagaimana MBG bisa membantu generasi berikutnya—80 juta anak-anak dan ibu menyusui—tetapi juga menumbuhkan pengusaha-pengusaha di daerah yang berhasil di bidang bahan baku, supply chain, ekosistem, dan lain-lain," urai Anin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204090//makan_bergizi-4EZa_large.jpg
Program MBG Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja dan Jangkau 58,3 Juta Anak Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203923//program_makan_bergizi_gratis-OoCW_large.jpg
PDIP Larang Kader Cari Untung dari MBG, Bakal Disanksi Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203902//makan_bergizi-aScw_large.jpg
BGN Bantah Isu Dapur MBG Cuan Rp1,8 Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203262//makan_bergizi-yH1J_large.jpg
62 Juta Porsi MBG Diperkirakan Tak Dimakan, Ada Potensi Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3203042//jagung-a6bL_large.jpg
RI Buka Akses Impor Jagung AS, Khusus untuk Industri Makanan dan Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3203044//ayam-RFPO_large.jpg
RI Impor Ayam dari AS, Begini Dampak Bagi Peternak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement