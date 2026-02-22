RI Buka Akses Impor Jagung AS, Khusus untuk Industri Makanan dan Minuman

Kebijakan membuka akses impor jagung dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu produksi dalam negeri. (Foto: Okezone.com/Kementan)

JAKARTA – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan kebijakan membuka akses impor jagung dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu produksi dalam negeri. Kebijakan ini khusus diperuntukkan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman (Mamin).

"Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri Mamin dengan volume tertentu per tahun," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, kebutuhan impor jagung untuk industri Mamin pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 1,4 juta ton. Ini dilakukan lantaran jagung asal AS dinilai memiliki spesifikasi dan standar mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

"Kebutuhan importasi jagung untuk industri Mamin pada tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri Mamin," tambahnya.