Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ABAC 2026 Digelar di Indonesia, Ini Strategi Kadin Kejar Target Investasi USD60 Miliar

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |21:54 WIB
ABAC 2026 Digelar di Indonesia, Ini Strategi Kadin Kejar Target Investasi USD60 Miliar
Ketum Kadin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal melakukan langkah strategis untuk menarik investasi asing di Indonesia dalam momentum APEC Business Advisory Council (ABAC) yang akan berlangsung pada 7-9 Februari 2026 dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan bahwa pihaknya akan menarik minat investor adalah melalui proses asimilasi dan penyediaan mitra lokal. Kadin berupaya menjadi "jembatan" yang memberikan rasa aman serta menekan risiko bisnis bagi para investor asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia.

“Disitu akan banyak terjadi asimilasi antara ABAC Indonesia dan juga apa ABAC negara-negara lain. Setiap negara mempunyai keinginan masing-masing dan kita juga akan memperkenalkan supaya mereka juga nyaman karena di sini ada kawannya atau istilahnya partnernya yang di risk atau apa mereduksi resikonya,” kata Anindya saat diwawancarai di Kementerian Luar Negeri, Kamis (5/3/2026).

Hal itu dilakukan guna meningkatkan angka FDI Indonesia yang berada di kisaran 60 miliar dolar. Kadin berkomitmen untuk meyakinkan para pemodal global agar terus menyuntikkan dana ke tanah air melalui koordinasi dengan Kementerian Investasi.

“Investasi kita kan FDI itu 60 miliar dolar. Kita berharap dengan melihat ada begitu banyaknya pasar ini ya kita bisa meyakinkan mereka mumpung mereka di sini untuk menambah FDI yang dibutuhkan oleh Indonesia dan tentunya Kementerian Investasi. Jadi kita fokus untuk membesarkan investasi,” ucap dia.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan bahwa penyelenggaraan ini merupakan bentuk kolaborasi erat antara dunia usaha dan pemerintah, terutama dengan kementerian terkait. Hal ini menjadi krusial mengingat keketuaan APEC tahun ini dipegang oleh Cina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199919/kadin_dan_kemlu-5CaL_large.jpg
Gandeng Kemlu, Kadin Targetkan Perdagangan Lampaui USD50 Miliar di 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195749/kadin-lsrD_large.jpg
Buruh Tuntut Revisi UMP 2026, Pengusaha Singgung Daya Saing dan Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195695/uang-Jv3k_large.jpg
Kadin Buka Suara Banyak Kredit Macet UMKM, Ternyata Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194984/ketum_kadin_anindya-I2EQ_large.jpg
Kadin Optimistis Ekonomi RI Menggeliat di Tengah Ketegangan Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194975/ketua_kadin_anindya-Kpwv_large.jpg
Kadin Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5% pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/320/3194556/kadin-Rye0_large.jpg
WEF Davos 2026, Ini Strategi Kadin Gaet Investasi ke RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement