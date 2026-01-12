Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Optimistis Ekonomi RI Menggeliat di Tengah Ketegangan Geopolitik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |17:35 WIB
Kadin Optimistis Ekonomi RI Menggeliat di Tengah Ketegangan Geopolitik
Ketum Kadin Anindya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis akan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini. 

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menilai kinerja sejumlah indikator ekonomi domestik sekarang ini masih cukup solid.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat ini telah berhasil masuk dalam lima besar dunia. 

Selain itu, pasar keuangan domestik juga menunjukkan pergerakan yang positif meski perekonomian global tengah menghadapi berbagai tekanan akibat perang yang belakangan tengah berkecamuk.

"Kita lihat pasar modal juga menggeliat, walaupun kita juga bisa bilang bahwa perekonomian dunia ini juga lagi tidak baik-baik saja. Bukan saja perang dagang, perang beneran pun juga ada, tapi kita lihat kelihatannya Indonesia itu salah satu yang bisa dibilang top 5 lah growthnya secara skala di dunia dan juga mempunyai suatu inflasi yang terjaga," ujarnya saat dijumpai di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Dari sisi fiskal, Anindya menambahkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada pada level yang aman. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194975/ketua_kadin_anindya-Kpwv_large.jpg
Kadin Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5% pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/320/3194556/kadin-Rye0_large.jpg
WEF Davos 2026, Ini Strategi Kadin Gaet Investasi ke RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190841/anindya_bakrie-X9lM_large.jpg
Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement