Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Naik Pasca Konflik di Timur Tengah, Kadin: Semua Sektor Mesti Waspada!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |21:35 WIB
Ketum Kadin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel-Amerika Serikat (AS) melawan Iran, berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia. Ia pun mewanti-wanti seluruh sektor usaha untuk waspada.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menilai, asumsi APBN akan terpengaruh dengan naiknya harga minyak dunia. Namun, ia menilai, hal itu tak bisa dilihat atau dianalisa dalam jangka waktu yang pendek.

"Itu setiap di atas dari 60 dolar AS, yaitu asumsi APBN, tentu dampaknya akan terasa. Tapi memang kita mesti lihat dalam jangka satu bulan, dua bulan ini.atu titik di atas 100 dolar AS, sekarang sudah di bawah 100 dolar AS. Kita mesti lihat stabilnya di mana," tutur Anin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, dampak konflik terhadap ekonomi dalam negeri perlu dilihat durasi perang terjadi. Namun, ia mengingatkan, segala dampak perlu diantisipasi, seperti melonjaknya harga minyak dunia.

"Sudah pasti kita mesti antisipasi dari kenaikan harga minyak, yang pasti dampaknya berhubungan juga dengan ruang daripada fiskal itu sendiri atau defisit yang ada di APBN. Lalu juga dengan nilai tukar rupiah, suku bunga, inflasi, rantai pasok dan lain-lain. Ini semua benar-benar kita mesti hitung baik-baik," ungkapnya.

Terlepas dari itu, Anin memberikan cara dalam menyiasati iklim bisnis yang tak menentu seperti ini. Ia menilai, semua pelaku usaha perlu melakukan efisiensi. Pasalnya, kata dia, akan ada biaya lain yang tidak bisa dikendalikan.

"Kita juga mesti berpikir bagaimana bekerja sama dengan pemerintah untuk memikirkan program-program prioritas mana yang kita mau dorong supaya efek putarnya itu cepat," ucap Anin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement