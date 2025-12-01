Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyoroti tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan masyarakat usia muda atau Gen Z.

Anindya menyampaikan bahwa meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding periode krisis sebelumnya, masih terdapat tantangan serius yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tingkat pengangguran nasional yang berada di 4,85%, di mana 17% di antaranya berasal dari kelompok usia muda.

"Kita percaya dan optimis bahwa keadaan sekarang jauh lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Tapi pengangguran memang masih ada di kisaran 4,85%, dan 17% itu datang dari usia muda, 16-24 tahun," kata Anindya saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Anindya menyoroti rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,3, lebih tinggi dibanding Vietnam (4,6), Thailand (4,4), maupun Malaysia. Rasio ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan investasi masih perlu ditingkatkan.

“Ini yang akan kita coba gerakkan bersama-sama dalam pembenahan regulasi untuk memastikan setiap dolar investasi bisa lebih efektif,” katanya.