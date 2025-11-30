Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketum Kadin Ungkap Potensi Besar Industri Kreatif RI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |19:31 WIB
Ketum Kadin Ungkap Potensi Besar Industri Kreatif RI
Ketum Kadin Ungkap Potensi Besar Industri Kreatif RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa industri kreatif memiliki potensi luar biasa dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, industri kreatif adalah sektor yang pertumbuhannya sangat cepat, menuntut pelaku usaha untuk adaptif, namun mampu menghasilkan nilai tambah besar.

"Kami melihat industri kreatif ini luar biasa. Enggak banyak yang tahu tapi yang menekuni tahu benar manfaatnya," kata Anindya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Park Hyatt Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Anindya juga menyoroti capaian sejumlah karya kreatif nasional yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk film dan konten lokal yang berhasil melampaui kesuksesan film luar negeri dan sukses mencetak rekor penonton seperti Jumbo.

"Itu bagi saya sih mengagetkan. Karena biasanya kita bicara mengenai tentunya brand-brand luar negeri. Dulu suka nonton Nickelodeon, lalu Disney, tapi Jumbo bisa ini justru lebih besar," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186896/kadin-pgHc_large.jpg
Anindya Bakrie Ungkap Arahan Istana soal Rapimnas Kadin 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186848/kadin-kOfG_large.jpg
Rapimnas 2025, Kadin Fokus Ciptakan Lapangan Kerja dan Tingkatkan Daya Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185866/kadin-UAqi_large.jpg
Kadin Bakal Gelar Rapimnas 2025: Evaluasi Kinerja Setahun hingga Dorong Usulan ke Pemerintah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement