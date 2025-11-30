Anindya Bakrie Ungkap Arahan Istana soal Rapimnas Kadin 2025

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan bahwa pihak Istana meminta pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2025 tidak berhenti pada acara seremonial.



Pemerintah, kata Anindya, menginginkan agar Rapimnas tahun ini mengusung pendekatan bottom-up dengan masukan konkret dari berbagai pemangku kepentingan.



Pernyataan tersebut disampaikan Anindya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Park Hyatt Jakarta, Minggu (30/11/2025).



“Jadi besok kami akan membuka Rapimnas bersama Ketua MPR. Lalu malamnya Ketua DPR hadir bersama kami. Dan besoknya hari Selasa, banyak sekali kolega kami di Kabinet yang hadir dan ditutup oleh Menteri Investasi dan CEO Danantara,” ujar Anindya.



Dia menambahkan bahwa Istana menantikan masukan substansial dari Kadin, termasuk laporan yang disampaikan pada rangkaian kegiatan tersebut.



"Jadi kali ini kita melihat kelihatannya dari pemerintah dan juga pimpinan pemerintah. Ingin tidak seremonial, jadi benar-benar kita buat bottom-up," ucapnya.