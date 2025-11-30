Rapimnas 2025, Kadin Fokus Ciptakan Lapangan Kerja dan Tingkatkan Daya Beli

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersiap menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1–2 Desember di Park Hyatt Jakarta.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa Rapimnas tahun ini akan memusatkan perhatian pada dua isu besar yakni penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.



“Kalau Rapimnas tentu fokusnya kepada penciptaan lapangan kerja. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan mandiri, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, kita fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya daya belinya tumbuh, ekonomi berputar,” ujar Anindya di sela acara Fun Run Kadin Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).



Anindya juga sebelumnya menjelaskan bahwa Rapimnas 2025 dirancang berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya agenda lebih banyak bersifat top-down, tahun ini Kadin menerapkan pendekatan bottom-up, melibatkan seluruh perwakilan daerah dan asosiasi secara langsung dalam proses perumusan kebijakan.



“Ini melibatkan seluruh daerah dan asosiasi, sehingga yang kita hasilkan nanti benar-benar berasal dari bawah. Para menteri akan diundang untuk berdiskusi per topik, lebih substansial, bukan sekadar bicara umum,” tegasnya.



Rapimnas juga menjadi wadah evaluasi terhadap program pemerintah selama satu tahun terakhir. Pokok-pokok pikiran yang dirumuskan Kadin nantinya akan disampaikan sebagai rekomendasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.



“Tujuannya bukan seremoni. Kita ingin masuk ke substansi, bagaimana memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan. Ini selaras dengan spirit ‘Incorporated’ yang menjadi konsep Presiden untuk memperkuat kolaborasi nasional,” tambah Anindya.