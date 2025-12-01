Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |12:47 WIB
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
Rapimnas Kadin Indonesia 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Erwin Aksa menyampaikan sambutannya dalam pembukaan Rapimnas KADIN Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta pada Senin (1/12/2025).

Erwin didampingi oleh Ketua Steering Committe Taufan Eko Nugroho dan Ketua Organizing Committee Clarissa Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan tersebut.

Ketua Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Erwin Aksa mengatakan, pihaknya berterima kasih pada seluruh peserta yang telah hadir, para sponsor, mitra strategis dan seluruh pihak pendukung yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan nyata bagi terselenggaranya Rapimnas Kadin 2025.

"Saya didampingi oleh Ketua Steering Committe Taufan Eko Nugroho dan Ketua Organizing Committee Clarissa Tanoesoedibjo, alhamdulillah sampai hari ini acara kita diberikan kelancaran. Ini menjadi bukti kolaborasi dunia usaha di dalam tubuh Kadin terus terjaga dan semakin kuat," ujarnya dalam sambutannya, Senin (1/11/2025).

Menurutnya, Rapimnas Kadin Indonesia tahun 2025 ini mengusung tema besar, Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja, untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia dengan fokus pada peningkatan inovasi, produktivitas, investasi dan perdagangan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011/hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186900/kadin-mZ6F_large.jpg
Ketum Kadin Ungkap Potensi Besar Industri Kreatif RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186896/kadin-pgHc_large.jpg
Anindya Bakrie Ungkap Arahan Istana soal Rapimnas Kadin 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186848/kadin-kOfG_large.jpg
Rapimnas 2025, Kadin Fokus Ciptakan Lapangan Kerja dan Tingkatkan Daya Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185866/kadin-UAqi_large.jpg
Kadin Bakal Gelar Rapimnas 2025: Evaluasi Kinerja Setahun hingga Dorong Usulan ke Pemerintah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement