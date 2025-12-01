Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar

JAKARTA - Ketua Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Erwin Aksa menyampaikan sambutannya dalam pembukaan Rapimnas KADIN Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta pada Senin (1/12/2025).

Erwin didampingi oleh Ketua Steering Committe Taufan Eko Nugroho dan Ketua Organizing Committee Clarissa Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan tersebut.

Ketua Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Erwin Aksa mengatakan, pihaknya berterima kasih pada seluruh peserta yang telah hadir, para sponsor, mitra strategis dan seluruh pihak pendukung yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan nyata bagi terselenggaranya Rapimnas Kadin 2025.

"Saya didampingi oleh Ketua Steering Committe Taufan Eko Nugroho dan Ketua Organizing Committee Clarissa Tanoesoedibjo, alhamdulillah sampai hari ini acara kita diberikan kelancaran. Ini menjadi bukti kolaborasi dunia usaha di dalam tubuh Kadin terus terjaga dan semakin kuat," ujarnya dalam sambutannya, Senin (1/11/2025).

Menurutnya, Rapimnas Kadin Indonesia tahun 2025 ini mengusung tema besar, Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja, untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia dengan fokus pada peningkatan inovasi, produktivitas, investasi dan perdagangan.