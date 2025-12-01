Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |12:38 WIB
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
Hary Tanoe Hadiri Rapimnas Kadin 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo turut menghadiri pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta pada Senin (1/12/2025). Adapun rapimnas tersebut menjadi bukti kolaborasi dunia usaha di dalam tubuh Kadin terus terjaga dan semakin kuat.

Berdasarkan pantauan, Rapimnas Kadin Indonesia 2025 itu dihadiri para tokoh, mulai dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Anggota DPR RI Bambang Soesatyo, hingga Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Hadir pula Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Kadin Arsjad Rasjid.

Pembukaan kegiatan yang dihadiri ribuan peserta itu dibuka dengan sambutan dan laporan dari Ketua Rapimnas Kadin Indonesia 2025 sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Erwin Aksa didampingi oleh Ketua Steering Committe sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KADIN Indonesia Taufan Eko Nugroho dan Ketua Organizing Committee sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Clarissa Herliani Tanoesoedibjo.

Dalam sambutannya, Ketua Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Erwin Aksa mengatakan, pihaknya berterima kasih pada seluruh peserta yang telah hadir, para sponsor, mitra strategis dan seluruh pihak pendukung yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan nyata bagi terselenggaranya Rapimnas Kadin 2025.

"Saya didampingi oleh Ketua Steering Committe Taufan Eko Nugroho dan Ketua Organizing Committee Clarissa Tanoesoedibjo, alhamdulillah sampai hari ini acara kita diberikan kelancaran. Ini menjadi bukti kolaborasi dunia usaha di dalam tubuh Kadin terus terjaga dan semakin kuat," ujarnya dalam sambutannya, Senin (1/11/2025).

 

