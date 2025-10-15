Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |11:38 WIB
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok 8 persen diperlukan dorongan transformasi UMKM ke arah digital.

Clarissa menjelaskan, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia diperlihatkan dari kontribusinya sebanyak lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% persen tenaga kerja. Adapun sampai saat ini, jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha.

"Untuk mempercepat target pertumbuhan ekonomi 8 persen memang diperlukan transformasi digital UMKM," ujarnya dalam acara Penandatanganan MoU Kadin Indonesia dengan Google di Menara Kadin, Rabu (15/10/2025).

Menurut Clarissa, transformasi digital akan menciptakan pasar baru bagi para pelaku UMKM. Jangkauan pasar lewat platform digital yang bisa diakses lebih luas akan mampu meningkatkan order, hingga peningkatan pendapatan sekaligus penciptaan lapangan kerja.

Dia menambahkan, untuk mempercepat transformasi digital UMKM, Kadin Indonesia telah bekerjasama Google Indonesia untuk memberikan pelatihan, keterampilan digital, akses pasar, dan Practical know-how atau penerapan strategis.

"Yang paling penting, tentu saja, adalah peningkatan efisiensi dan keunggulan operasional (operational efficiency and excellence)," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407/ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172216/tenaga_kerja-NHAE_large.jpg
Kadin: Pengusaha Kunci Penciptaan Lapangan Kerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement