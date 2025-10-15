Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok 8 persen diperlukan dorongan transformasi UMKM ke arah digital.

Clarissa menjelaskan, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia diperlihatkan dari kontribusinya sebanyak lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% persen tenaga kerja. Adapun sampai saat ini, jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha.

"Untuk mempercepat target pertumbuhan ekonomi 8 persen memang diperlukan transformasi digital UMKM," ujarnya dalam acara Penandatanganan MoU Kadin Indonesia dengan Google di Menara Kadin, Rabu (15/10/2025).

Menurut Clarissa, transformasi digital akan menciptakan pasar baru bagi para pelaku UMKM. Jangkauan pasar lewat platform digital yang bisa diakses lebih luas akan mampu meningkatkan order, hingga peningkatan pendapatan sekaligus penciptaan lapangan kerja.

Dia menambahkan, untuk mempercepat transformasi digital UMKM, Kadin Indonesia telah bekerjasama Google Indonesia untuk memberikan pelatihan, keterampilan digital, akses pasar, dan Practical know-how atau penerapan strategis.

"Yang paling penting, tentu saja, adalah peningkatan efisiensi dan keunggulan operasional (operational efficiency and excellence)," sambungnya.