Modal Asing Masuk Indonesia Rp1,4 Triliun di Awal Januari 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp1,44 triliun. Modal asing masuk pada pekan pertama periode transaksi 5-8 Januari 2026.



Terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp1,78 triliun dan Rp1,04 triliun.



Namun, terdapat modal asing ke luar bersih di Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1,38 triliun. Dengan demikian, pasar keuangan domestik membukukan aliran modal masuk bersih sebesar Rp1,44 triliun.



Adapun sejak awal tahun hingga 8 Januari 2026, modal asing masuk bersih di pasar saham, SBN, dan SRBI masing-masing sebesar Rp3,85 triliun, Rp3,23 triliun, dan Rp260 miliar. Demikian dikutip dari keterangan resmi BI, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).



Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 67,62 basis poin (bps) per 2 Januari 2026 menjadi 69,57 bps per 8 Januari 2026.